Лубінець заявив про кричущі порушення прав дітей в інтернаті на Закарпатті — подробиці

Били та примушували до роботи — як в інтернаті на Закарпатті знущалися з дітей
Черговий скандал в дитячому будинку-інтернаті — цього разу з вихованців знущалися на Закарпатті. Дітей експлуатували та вимагали кошти, відомо про факт побиття хлопця директором закладу.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 22 жовтня.
Порушення прав дітей в інтернаті на Закарпатті
За даними Омбусмана, в одному з дитячих будинків-інтернатів на Закарпатті мали місце трудова експлуатація, побиття та вимагання особистих коштів вихованців.
Як з'ясувалося під час перевірки закладу, вихованців інтернату використовували як безплатну робочу силу для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук.
"Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили", — повідомив Лубінець.
Також перевіряючі встановили факти вимагання особистих коштів у вихованців інтернату.
Після звернення Омбудсмана працівники Національної поліції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи.
Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили реабілітаційний центр, де знущалися з дітей: над вихованцями здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне. Нацполіція та місцева служба у справах дітей про це знали, проте протягом року не реагували.
Раніше Новини.LIVE писали, що у Полтавській області троє підлітків побили та вчинили сексуальне насильство над неповнолітнім. Батьки двох юнаків отримали штраф у розмірі 850 гривень.
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