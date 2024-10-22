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Били та примушували до роботи — як в інтернаті на Закарпатті знущалися з дітей

22 жовтня 2024 20:56
Галина Шподарева - редактор
Лубінець заявив про кричущі порушення прав дітей в інтернаті на Закарпатті — подробиці
Дорослий нападає на дитину. Фото ілюстративне: p-p.com.ua
Галина Шподарева - редактор

Черговий скандал в дитячому будинку-інтернаті — цього разу з вихованців знущалися на Закарпатті. Дітей експлуатували та вимагали кошти, відомо про факт побиття хлопця директором закладу. 

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 22 жовтня. 

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За даними Омбусмана, в одному з дитячих будинків-інтернатів на Закарпатті мали місце трудова експлуатація, побиття та вимагання особистих коштів вихованців.

Як з'ясувалося під час перевірки закладу, вихованців інтернату використовували як безплатну робочу силу для збору яблук в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства щодо взаємодопомоги в зборі яблук. 

"Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця. Свідками цього були його заступник та інша вихованка інтернату, які вживали заходи щодо припинення фізичної сили", — повідомив Лубінець.

Також перевіряючі встановили факти вимагання особистих коштів у вихованців інтернату.

Били та примушували до роботи — як в інтернаті на Закарпатті знущалися з дітей - фото 1

Після звернення Омбудсмана працівники Національної поліції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили реабілітаційний центр, де знущалися з дітей: над вихованцями здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне. Нацполіція та місцева служба у справах дітей про це знали, проте протягом року не реагували.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Полтавській області троє підлітків побили та вчинили сексуальне насильство над неповнолітнім. Батьки двох юнаків отримали штраф у розмірі 850 гривень.

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