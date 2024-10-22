Лубинец заявил о вопиющих нарушениях прав детей в интернате на Закарпатье — подробности

Взрослый нападает на ребенка. Фото иллюстративное: pp.com.ua

Очередной скандал в детском доме-интернате — на этот раз над воспитанниками издевались на Закарпатье. Детей эксплуатировали и вымогали деньги, известно о факте избиения мальчика директором заведения.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во вторник, 22 октября.

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По данным Омбусмана, в одном из детских домов-интернатов на Закарпатье имели место трудовая эксплуатация, избиение и вымогательство личных средств воспитанников.

Как выяснилось во время проверки заведения, воспитанников интерната использовали как бесплатную рабочую силу для сбора яблок в частном саду одного из предприятий. При осмотре документов найден договор между директорами дома-интерната и предприятия о взаимопомощи в сборе яблок.

"Директор дома-интерната совершил избиение воспитанника. Свидетелями этого были его заместитель и другая воспитанница интерната, которые принимали меры по прекращению физической силы", — сообщил Лубинец.

Также проверяющие установили факты вымогательства личных средств у воспитанников интерната.

После обращения Омбудсмана работники Национальной полиции Украины провели осмотр места происшествия, опросили директора и изъяли документы.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили реабилитационный центр, где издевались над детьми: над воспитанниками совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное. Нацполиция и местная служба по делам детей об этом знали, однако в течение года не реагировали.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Полтавской области трое подростков избили и совершили сексуальное насилие над несовершеннолетним. Родители двух юношей получили штраф в размере 850 гривен.