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У соборі Луцька створили зображення бізнесменів — фото

2 листопада 2024 08:07
Аркадій Пастула - Редактор
У Луцькому соборі з'явилися фрески волинських бізнесменів
Фреска з Ігорем Палицею. Фото: misto.media
Аркадій Пастула - Редактор

У верхньому храмі Кафедрального собору святої Трійці в Луцьку з'явилися зображення бізнесменів з Волині. Зокрема, можна побачити будівельників Віктора Чорнуху та Леонтія Іванішина, а також власника агропідприємства "Вілія" Євгена Дудку та інших.

Про це повідомляє misto.media.

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Фрески з волинськими бізнесменами у храмі Луцька

Іконописець собору, диякон Юрій Гетьманчук, зазначив, що перші зображення були створені ще пів року тому. Однак деякі з них отримали суперечливі коментарі, тому було вирішено внести зміни.

Фрески з бізнесменами у Луцьку
Фрески у Луцьку. Фото: misto.media

Місцеві публікують фото, де серед нових фресок є портрет Ігоря Палиці. Однак наразі вона відсутня.

"Це зараз трошки шуму наробили. Відносно Палиці, відносно інших меценатів. Ми змушені були перероблювати, розголос нам не посприяв. Зараз через шум ці роботи призупинилися", — зауважив іконописець.

У храмі Луцька створили фрески з бізнесменами
Фрески у Луцьку. Фото: misto.media

За його словами, керівник Волинської єпархії ПЦУ, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, надав список меценатів для зображення. Загалом було 12 осіб.

Фрески з бізнесменами
Фрески у Луцьку. Фото: misto.media

Наразі також розглядається можливість заміни зображень меценатів на постаті діячів культури і мистецтва.

"Місце вибране таке, щоб воно не стосувалося ікон, не йшло в композицію до сюжетів із християнства. Верхня сфера йде відносно Христа і Бога, а нижні ряди — кіоти святих, які удостоєні, то ці портрети ми якраз в тому місці зображуємо. Тут вони найменше проглядаються з храму, хто знає, де є те місце, той побачить", — додав він.

У верхньому храмі Кафедрального собору святої Трійці в Луцьку з'явилися нові фрески
Фрески у Луцьку. Фото: misto.media

Нагадаємо, 30 жовтня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді. Він підкреслив, що їхня підприємницька діяльність сприяє подоланню викликів.

Також Антимонопольний комітет ініціював розслідування через можливі зловживання в Ренійському морському торгівельному порту. Портові оператори подали скарги на підприємство, стверджуючи, що їм навмисно ускладнюють умови роботи.

Україна бізнес Луцьк Волинська область церква

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