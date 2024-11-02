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В соборе Луцка создали изображения бизнесменов — фото

2 ноября 2024 08:07
Аркадий Пастула - Редактор
В Луцком соборе появились фрески волынских бизнесменов
Фреска с Игорем Палицей. Фото: misto.media
Аркадий Пастула - Редактор

В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке появились изображения бизнесменов из Волыни. В частности, можно увидеть строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, а также владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудко и других.

Об этом сообщает misto.media.

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Фрески с волынскими бизнесменами в храме Луцка

Иконописец собора, диакон Юрий Гетьманчук, отметил, что первые изображения были созданы еще полгода назад. Однако некоторые из них получили противоречивые комментарии, поэтому было решено внести изменения.

Фрески с бизнесменами в Луцке
Фрески в Ивано-Франковске. Фото: misto.media

Местные публикуют фото, где среди новых фресок есть портрет Игоря Палицы. Однако сейчас она отсутствует.

"Это сейчас немножко шума наделали. Относительно Палицы, относительно других меценатов. Мы вынуждены были переделывать, огласка нам не поспособствовала. Сейчас из-за шума эти работы приостановились", — отметил иконописец.

В храме Луцка создали фрески с бизнесменами
Фрески в Ивано-Франковске. Фото: misto.media

По его словам, руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил предоставил список меценатов для изображения. Всего было 12 человек.

Фрески с бизнесменами
Фрески в Ивано-Франковске. Фото: misto.media

Сейчас также рассматривается возможность замены изображений меценатов на фигуры деятелей культуры и искусства.

"Место выбрано такое, чтобы оно не касалось икон, не шло в композицию к сюжетам из христианства. Верхняя сфера идет относительно Христа и Бога, а нижние ряды — киоты святых, которые удостоены, то эти портреты мы как раз в том месте изображаем. Здесь они меньше всего просматриваются из храма, кто знает, где есть то место, тот увидит", — добавил он.

В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке появились новые фрески
Фрески в Ивано-Франковске. Фото: misto.media

Напомним, 30 октября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса в Ужгороде. Он подчеркнул, что их предпринимательская деятельность способствует преодолению вызовов.

Также Антимонопольный комитет инициировал расследование по причине возможных злоупотреблений в Ренийском морском торговом порту. Портовые операторы подали жалобы на предприятие, утверждая, что им намеренно усложняют условия работы.

Украина бизнес Луцк Волынская область церковь

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