Що відбувається у фракції "Слуга народу" - розповів Олексій Жмеренецький

Олексій Жмеренецький. Фото: Facebook Олексія Жмеренецького

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Жмеренецький запевнив, що вихід окремих депутатів із фракції не ставить під загрозу існування монобільшості у Верховній Раді. Подібні випадки періодично трапляються.

Про це він заявив в ефірі програми День.LIVE.

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За словами парламентаря, розмови про розвал більшості тривають уже чотири роки, але жодних реальних підстав для цього наразі немає.

"Поки з фракції не вийдуть ще щонайменше вісім депутатів — монобільшість зберігається. І на сьогодні таких передумов я не бачу", — зазначив Жмеренецький.

Він також підкреслив, що найактивніші виходи з фракції вже відбулися у часи найбільшого суспільного невдоволення та протестів.

"Усі, хто мав можливість і хотів вийти, вже зробили свій вибір. Подібні емоційні сплески трапляються раз на рік чи навіть рідше. Тому вважаю, що фракції нічого не загрожує", — додав депутат.

При цьому він додав, що усі депутати можуть самостійно вирішувати, чи лишатися у партії чи залишати її.

"Якщо б на тлі цих всіх розмов, критики, депутати дійсно хотіли покинути монобільшість, вони б це зробили. Наразі все працює", — підкреслив Жмеренецький.

Нагадаємо, що народний депутат Дмитро Костюк 31 липня заявив про плани вийти з фракції "Слуга народу". Причиною є голосування за законопроєкт про позбавлення НАБУ та САП незалежності.

До цього Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.