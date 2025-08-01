Что происходит во фракции "Слуга народа" - рассказал Алексей Жмеренецкий

Алексей Жмеренецкий. Фото: Facebook Алексея Жмеренецкого

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий заверил, что выход отдельных депутатов из фракции не ставит под угрозу существование монобольшинства в Верховной Раде. Подобные случаи периодически случаются.

Об этом он заявил в эфире программы День.LIVE.

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По словам парламентария, разговоры о развале большинства продолжаются уже четыре года, но никаких реальных оснований для этого пока нет.

"Пока из фракции не выйдут еще как минимум восемь депутатов - монобольшинство сохраняется. И на сегодня таких предпосылок я не вижу", — отметил Жмеренецкий.

Он также подчеркнул, что самые активные выходы из фракции уже состоялись во времена наибольшего общественного недовольства и протестов.

"Все, кто имел возможность и хотел выйти — уже сделали свой выбор. Подобные эмоциональные всплески случаются раз в год или даже реже. Поэтому считаю, что фракции ничего не угрожает", — добавил депутат.

При этом он добавил, что все депутаты могут самостоятельно решать, оставаться в партии или оставлять ее.

"Если бы на фоне этих всех разговоров, критики, депутаты действительно хотели покинуть монобольшинство, они бы это сделали. Сейчас все работает", — подчеркнул Жмеренецкий.

Напомним, что народный депутат Дмитрий Костюк 31 июля заявил о планах выйти из фракции "Слуга народа". Причиной является голосование за законопроект о лишении НАБУ и САП независимости.

До этого Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.