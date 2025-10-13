У Словаччині зіткнулися швидкісні потяги — десятки людей поранені

Швидкісні потяги зіткнулися. Фото: кадр з відео

У понеділок, 13 жовтня, поблизу села Яблонув над Турньою у Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок. Постраждало близько 100 пасажирів.

Про це повідомляє Tasr.

Аварія у Словаччині

На місці інциденту працюють екстрені служби та проводиться евакуація пасажирів.

Попередньо, за словами словацької поліції, травми різного ступеня отримали близько 80 людей, серед яких двоє зазнали тяжких ушкоджень.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток повідомив, що ймовірною причиною інциденту став людський фактор. За попередньою інформацією, один із машиністів не надав перевагу в русі іншому потягу.

"Другого машиніста, з огляду на тяжкість травм, доставили гелікоптером до лікарні, де у нього візьмуть біологічний матеріал для виявлення алкоголю та наркотиків", — повідомило Регіональне управління поліції в Кошице.

На місці аварії працюють пожежники, поліція та рятувальники. Для евакуації постраждалих та надання медичної допомоги залучили три рятувальні гелікоптери та шість карет швидкої допомоги.

Через велику кількість потерпілих Університетська лікарня Луї Пастера в Кошицях оголосила травматологічний план. Один із пацієнтів із тяжкими травмами наразі перебуває на операції.

