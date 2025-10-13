Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Словаччині зіткнулися швидкісні потяги — десятки людей поранено

У Словаччині зіткнулися швидкісні потяги — десятки людей поранено

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:14
У Словаччині зіткнулися швидкісні потяги — десятки людей поранені
Швидкісні потяги зіткнулися. Фото: кадр з відео

У понеділок, 13 жовтня, поблизу села Яблонув над Турньою у Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги, один з яких зійшов з рейок. Постраждало близько 100 пасажирів.

Про це повідомляє Tasr.

Реклама
Читайте також:

Аварія у Словаччині

На місці інциденту працюють екстрені служби та проводиться евакуація пасажирів.

Попередньо, за словами словацької поліції, травми різного ступеня отримали близько 80 людей, серед яких двоє зазнали тяжких ушкоджень.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток повідомив, що ймовірною причиною інциденту став людський фактор. За попередньою інформацією, один із машиністів не надав перевагу в русі іншому потягу.

"Другого машиніста, з огляду на тяжкість травм, доставили гелікоптером до лікарні, де у нього візьмуть біологічний матеріал для виявлення алкоголю та наркотиків", — повідомило Регіональне управління поліції в Кошице.

На місці аварії працюють пожежники, поліція та рятувальники. Для евакуації постраждалих та надання медичної допомоги залучили три рятувальні гелікоптери та шість карет швидкої допомоги.

Через велику кількість потерпілих Університетська лікарня Луї Пастера в Кошицях оголосила травматологічний план. Один із пацієнтів із тяжкими травмами наразі перебуває на операції. 

Нагадаємо, що 9 жовтня у соціальних мережах з’явилися повідомлення про нібито обстріл пасажирського потяга на Чернігівщині з боку російських військ. Проте в Укрзалізниці ці дані категорично спростували, запевнивши, що жодних нападів на потяг не було.

Раніше голова Укрзалізниці повідомляв, що компанія коригує маршрути руху потягів у низці регіонів. Зміни впроваджуються з метою мінімізації безпекових ризиків для пасажирів та персоналу.

аварія Словаччина поїзди потяг постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації