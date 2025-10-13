В Словакии столкнулись скоростные поезда — десятки людей ранены

Скоростные поезда столкнулись. Фото: кадр из видео

В понедельник, 13 октября, вблизи села Яблонув над Турньой в Словакии столкнулись два скоростных поезда, один из которых сошел с рельсов. Пострадало около 100 пассажиров.

Об этом сообщает Tasr.

Авария в Словакии

На месте инцидента работают экстренные службы и проводится эвакуация пассажиров.

Предварительно, по словам словацкой полиции, травмы различной степени получили около 80 человек, среди которых двое получили тяжелые повреждения.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил, что вероятной причиной инцидента стал человеческий фактор. По предварительной информации, один из машинистов не предоставил преимущество в движении другому поезду.

"Второго машиниста, учитывая тяжесть травм, доставили вертолетом в больницу, где у него возьмут биологический материал для выявления алкоголя и наркотиков", — сообщило Региональное управление полиции в Кошице.

На месте аварии работают пожарные, полиция и спасатели. Для эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи привлекли три спасательных вертолета и шесть карет скорой помощи.

Из-за большого количества пострадавших Университетская больница Луи Пастера в Кошице объявила травматологический план. Один из пациентов с тяжелыми травмами сейчас находится на операции.

