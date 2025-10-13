Видео
В Словакии столкнулись скоростные поезда — десятки людей ранены

В Словакии столкнулись скоростные поезда — десятки людей ранены

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 17:14
В Словакии столкнулись скоростные поезда - десятки людей ранены
Скоростные поезда столкнулись. Фото: кадр из видео

В понедельник, 13 октября, вблизи села Яблонув над Турньой в Словакии столкнулись два скоростных поезда, один из которых сошел с рельсов. Пострадало около 100 пассажиров.

Об этом сообщает Tasr.

Читайте также:

Авария в Словакии

На месте инцидента работают экстренные службы и проводится эвакуация пассажиров.

Предварительно, по словам словацкой полиции, травмы различной степени получили около 80 человек, среди которых двое получили тяжелые повреждения.

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток сообщил, что вероятной причиной инцидента стал человеческий фактор. По предварительной информации, один из машинистов не предоставил преимущество в движении другому поезду.

"Второго машиниста, учитывая тяжесть травм, доставили вертолетом в больницу, где у него возьмут биологический материал для выявления алкоголя и наркотиков", — сообщило Региональное управление полиции в Кошице.

На месте аварии работают пожарные, полиция и спасатели. Для эвакуации пострадавших и оказания медицинской помощи привлекли три спасательных вертолета и шесть карет скорой помощи.

Из-за большого количества пострадавших Университетская больница Луи Пастера в Кошице объявила травматологический план. Один из пациентов с тяжелыми травмами сейчас находится на операции.

Напомним, что 9 октября в социальных сетях появились сообщения о якобы обстреле пассажирского поезда на Черниговщине со стороны российских войск. Однако в Укрзализныце эти данные категорически опровергли, заверив, что никаких нападений на поезд не было.

Ранее глава Укрзализныци сообщал, что компания корректирует маршруты движения поездов в ряде регионов. Изменения внедряются с целью минимизации рисков безопасности для пассажиров и персонала.

авария Словакия поезда поезд пострадавшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
