У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП — що відомо

ДТП за участі автобуса. Фото: facebook.com/policiaslovakia

У Словаччині близько 03:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, який перевозив українців. Аварія відбулася на автомагістралі D1 у напрямку Братислави.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС України, передають Новини.LIVE.

ДТП за участі автобуса з українцями

Через складні погодні умови автобус злетів із проїжджої частини та перекинувся. У салоні перебували десять пасажирів і двоє водіїв — усі громадяни України. На місце аварії прибули екстрені служби.

Наслідки ДТП. Фото: facebook.com/policiaslovakia

За даними словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень. Вони отримали легкі травми. Інші пасажири згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.

ДТП за участі автобуса. Фото: facebook.com/policiaslovakia

"За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат. Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині", — йдеться у повідомленні.

