У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП — що відомо

У Словаччині близько 03:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, який перевозив українців. Аварія відбулася на автомагістралі D1 у напрямку Братислави.
Про це повідомили в пресслужбі МЗС України, передають Новини.LIVE.
ДТП за участі автобуса з українцями
Через складні погодні умови автобус злетів із проїжджої частини та перекинувся. У салоні перебували десять пасажирів і двоє водіїв — усі громадяни України. На місце аварії прибули екстрені служби.
За даними словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень. Вони отримали легкі травми. Інші пасажири згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.
"За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат. Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині", — йдеться у повідомленні.
