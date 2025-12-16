Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Словаччині перекинувся автобус з українцями — є поранені

У Словаччині перекинувся автобус з українцями — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 22:00
У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП — що відомо
ДТП за участі автобуса. Фото: facebook.com/policiaslovakia

У Словаччині близько 03:00 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, який перевозив українців. Аварія відбулася на автомагістралі D1 у напрямку Братислави.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС України, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

ДТП за участі автобуса з українцями

Через складні погодні умови автобус злетів із проїжджої частини та перекинувся. У салоні перебували десять пасажирів і двоє водіїв — усі громадяни України. На місце аварії прибули екстрені служби.

ДТП за участі автобуса з українцями у Словаччині
Наслідки ДТП. Фото: facebook.com/policiaslovakia

За даними словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень. Вони отримали легкі травми. Інші пасажири згодом продовжили поїздку альтернативним транспортом.

ДТП у Словаччині
ДТП за участі автобуса. Фото: facebook.com/policiaslovakia

"За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат. Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня у Києві водій BMW зіткнувся з бетонним парапетом. Внаслідок аварії він загинув.

Раніше у Чернігівській області авто патрульної поліції збило матір з дитиною

ДТП українці аварія МЗС Словаччина автобуси
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації