Україна
В Словакии перевернулся автобус с украинцами — есть раненые

В Словакии перевернулся автобус с украинцами — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 22:00
В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП — что известно
ДТП с участием автобуса. Фото: facebook.com/policiaslovakia

В Словакии около 03:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил украинцев. Авария произошла на автомагистрали D1 в направлении Братиславы.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

ДТП с участием автобуса с украинцами

Из-за сложных погодных условий автобус слетел с проезжей части и перевернулся. В салоне находились десять пассажиров и двое водителей — все граждане Украины. На место аварии прибыли экстренные службы.

ДТП за участі автобуса з українцями у Словаччині
Последствия ДТП. Фото: facebook.com/policiaslovakia

По данным словацких правоохранителей, двое пассажирок были доставлены в ближайшие больницы. Они получили легкие травмы. Другие пассажиры впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.

ДТП у Словаччині
ДТП с участием автобуса. Фото: facebook.com/policiaslovakia

"По факту ДТП начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат. Дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря в Киеве водитель BMW столкнулся с бетонным парапетом. В результате аварии он погиб.

Ранее в Черниговской области авто патрульной полиции сбило мать с ребенком.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
