В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП — что известно

В Словакии около 03:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил украинцев. Авария произошла на автомагистрали D1 в направлении Братиславы.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, передают Новини.LIVE.

ДТП с участием автобуса с украинцами

Из-за сложных погодных условий автобус слетел с проезжей части и перевернулся. В салоне находились десять пассажиров и двое водителей — все граждане Украины. На место аварии прибыли экстренные службы.

По данным словацких правоохранителей, двое пассажирок были доставлены в ближайшие больницы. Они получили легкие травмы. Другие пассажиры впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.

"По факту ДТП начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат. Дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии", — говорится в сообщении.

