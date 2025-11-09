Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Швеції дрон скинув фарбу на віллу російської делегації — деталі

У Швеції дрон скинув фарбу на віллу російської делегації — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 13:51
Оновлено: 14:00
У Швеції дрон атакував віллу російської делегації
Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: Reuters

У передмісті Стокгольма (Швеція) невідомий дрон атакував віллу російської торгової делегації, обливши її фарбою та липкою речовиною. Поліція Швеції розпочала розслідування інциденту та з’ясовує, хто стоїть за нападом.

Про це інформує Associated Press.

Реклама
Читайте також:

У Швеції дрон атакував віллу делегації РФ

У поліції повідомили, що у суботу вранці, 8 листопада, невідомий безпілотник пролетів над віллою російської торгової делегації на острові за межами Стокгольма, розлив на будівлю фарбу та невідому липку речовину, а потім полетів геть.

За словами прессекретаря регіональної поліції Стокгольма Оли Остерлінга, ніхто не постраждав, і віллу не евакуювали.

Як розповів речник поліції Стокгольма Ола Остерлінг, співробітники торгівельної делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер з фарбою та невстановленою речовиною близько 5:30 ранку за місцевим часом. Потім вони зателефонували до регіональної поліції Стокгольма.

Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо. Поліція взяла зразки речовини для аналізу та відкрила кримінальне провадження за фактом вандалізму.

За словами Остерлінга, на острові Лідінгьо розташовані іноземні посольства, їхні допоміжні офіси та резиденції, такі як вілла торгівельної делегації.

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном — про що домовилися лідери.

делегація росіяни Швеція дрони безпілотник
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації