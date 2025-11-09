У Швеції дрон атакував віллу російської делегації

Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: Reuters

У передмісті Стокгольма (Швеція) невідомий дрон атакував віллу російської торгової делегації, обливши її фарбою та липкою речовиною. Поліція Швеції розпочала розслідування інциденту та з’ясовує, хто стоїть за нападом.

Про це інформує Associated Press.

Реклама

Читайте також:

У Швеції дрон атакував віллу делегації РФ

У поліції повідомили, що у суботу вранці, 8 листопада, невідомий безпілотник пролетів над віллою російської торгової делегації на острові за межами Стокгольма, розлив на будівлю фарбу та невідому липку речовину, а потім полетів геть.

За словами прессекретаря регіональної поліції Стокгольма Оли Остерлінга, ніхто не постраждав, і віллу не евакуювали.

Як розповів речник поліції Стокгольма Ола Остерлінг, співробітники торгівельної делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер з фарбою та невстановленою речовиною близько 5:30 ранку за місцевим часом. Потім вони зателефонували до регіональної поліції Стокгольма.

Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо. Поліція взяла зразки речовини для аналізу та відкрила кримінальне провадження за фактом вандалізму.

За словами Остерлінга, на острові Лідінгьо розташовані іноземні посольства, їхні допоміжні офіси та резиденції, такі як вілла торгівельної делегації.

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном — про що домовилися лідери.