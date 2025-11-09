Видео
В Швеции дрон сбросил краску на виллу российской делегации

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 13:51
обновлено: 14:02
В Швеции дрон атаковал виллу российской делегации
Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: Reuters

В пригороде Стокгольма (Швеция) неизвестный дрон атаковал виллу российской торговой делегации, облив ее краской и липким веществом. Полиция Швеции начала расследование инцидента и выясняет, кто стоит за нападением.

Об этом информирует Associated Press.

В Швеции дрон атаковал виллу делегации РФ

В полиции сообщили, что в субботу утром, 8 ноября, неизвестный беспилотник пролетел над виллой российской торговой делегации на острове за пределами Стокгольма, разлил на здание краску и неизвестное липкое вещество, а затем улетел.

По словам пресс-секретаря региональной полиции Стокгольма Олы Остерлинга, никто не пострадал и виллу не эвакуировали.

Как рассказал представитель полиции Стокгольма Ола Остерлинг, сотрудники торговой делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неустановленным веществом около 5:30 утра по местному времени. Затем они позвонили в региональную полицию Стокгольма.

Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно. Полиция взяла образцы вещества для анализа и открыла уголовное производство по факту вандализма.

По словам Остерлинга, на острове Лидингё расположены иностранные посольства, их вспомогательные офисы и резиденции, такие как вилла торговой делегации.

Напомним, что недавно Украина и Швеция подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном — о чем договорились лидеры.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
