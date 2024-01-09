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У Швейцарії незабаром розпочне свою роботу Український дім — подробиці

9 січня 2024 17:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Швейцарії незабаром розпочне свою роботу Український дім — подробиці
Учасники минулорічного Українського дому в Давосі. Фото: пресслужба громадської організації
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Швейцарії в місті Давос розпочинає свою роботу Український дім з 15 січня 2024 року. Він буде діяти до 18 січня.

Про це повідомили у пресслужбі громадської організації. 

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Мета Українського дому в Давосі

Зазначається, що метою роботи Українського дому в Давосі є привернення уваги до незламного духу України. Також ініційовано дискусію щодо переможного післявоєнного майбутнього нашої країни. 

Також впродовж цього тижня організація стане впливовою платформою для тих, хто хоче налагодити міжнародну співпрацю з Україною. В Українському домі буде озвучено експертні оцінки та буде вестися діалог про економічні можливості та поточну геополітичну ситуацію. 

"З огляду на те, що незабаром мине вже два роки, як Україна героїчно відстоює і захищає свою територіальну цілісність, суверенітет та європейське майбутнє, Український дім у Давосі пропонує комунікаційний майданчик для представників великого бізнесу, політиків, журналістів та відданих ідеї української перемоги лідерів думок, де вони могли б обмінятися ідеями та налагодити співпрацю на тих напрямках, які будуть корисними в розбудові вільної та демократичної України", — наголосила виконавча директорка Українського дому в Давосі Уляна Хром'як.

Додамо, що переглянути повний перелік заходів на зареєструватися можна за посиланням.

Що відомо про Український дім в Давосі

Як відомо, вже другий рік такий павільйон у швейцарському місті стає спільним простором для Українського дому та проєкту "691 день, що визначає твоє майбутнє". Його організував Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre разом з Офісом Президента України. 

В концепцію проєкту закладено розповісти про громадян України, які виборюють свободу, втрачають багато чого, проте здобувають перемоги. 

Варто додати, що Український дім у Давосі організували спільними зусиллями Western NIS Enterprise Fund, Фонду Віктора Пінчука та Horizon Capital. Виконавчою директоркою Українського дому в Давосі є Уляна Хром'як. 

Своєю чергою до складу Організаційного комітету Українського дому в Давосі увійшли: 

  • президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон;
  • член правління Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко;
  • засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна. 

В цьому році Український дім в Давосі організували завдяки таким спонсорам:

  • Temerty Foundation та Interpipe,
  • Маршу МакЛеннану,
  • Advantage Ukraine.

Зареєструватися для того, щоб відвідати такий захід, можна за посиланням

Український дім у Давосі буде працювати з 16:00 (за центральноєвропейським часом) 15 січня до 21:00 18 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та має намір взяти участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Візит залишатиметься непідтвердженим до останнього моменту та залежатиме від ситуації на фронті. 

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