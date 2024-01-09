В Швейцарии в скором времени начнет свою работу Украинский дом — подробности

Участники прошлогоднего украинского дома в Давосе. Фото: пресс-служба общественной организации

В Швейцарии в городе Давос начинает работу Украинский дом с 15 января 2024 года. Он продлится до 18 января.

Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации.

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Цель Украинского дома в Давосе

Отмечается, что целью работы Украинского дома в Давосе является привлечение внимания к несокрушимому духу Украины. Также инициирована дискуссия о победном послевоенном будущем нашей страны.

Также в течение этой недели организация станет влиятельной платформой для тех, кто хочет наладить международное сотрудничество с Украиной. В Украинском доме будут озвучены экспертные оценки и будет вестись диалог об экономических возможностях и текущей геополитической ситуации.

"Учитывая, что вскоре пройдет уже два года, как Украина героически отстаивает и защищает свою территориальную целостность, суверенитет и европейское будущее, Украинский дом в Давосе предлагает коммуникационную площадку для представителей крупного бизнеса, политиков, журналистов и преданных идее украинской победы лидеров мнений, где они могли бы обменяться идеями и наладить сотрудничество по тем направлениям, которые будут полезны в развитии свободной и демократической Украины", — отметила исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромяк.

Добавим, что просмотреть полный перечень мер по регистрации можно по ссылке.

Что известно об Украинском доме в Давосе

Как известно, уже второй год такой павильон в швейцарском городе становится общим пространством для Украинского дома и проекта "691 день, определяющий твое будущее". Его организовал Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre вместе с Офисом Президента Украины.

В концепцию проекта заложено рассказать о гражданах Украины, которые борются за свободу, теряют много-чего, однако одерживают победы.

Стоит добавить, что Украинский дом в Давосе организовали совместными усилиями Western NIS Enterprise Fund, Фонда Виктора Пинчука и Horizon Capital . Исполнительным директором Украинского дома в Давосе является Ульяна Хромяк.

В свою очередь в состав Организационного комитета Украинского дома в Давосе вошли:

президент и Главный исполнительный директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон;

член правления Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко;

основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

В этом году Украинский дом в Давосе организовали благодаря таким спонсорам:

Temerty Foundation и Interpipe,

Маршу Макленнану,

Advantage Ukraine.

Зарегистрироваться для того, чтобы посетить такое мероприятие, можно по ссылке.

Украинский дом в Давосе будет работать с 16:00 (по центральноевропейскому времени) 15 января до 21:00 18 января.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и намерен поучаствовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Визит будет оставаться неподтвержденным до последнего момента и будет зависеть от ситуации на фронте.