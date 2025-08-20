Офіцери безпеки у школах — Клименко хоче збільшити кількість

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2025 року в українських школах мають працювати 2 000 офіцерів безпеки. Вже у 2026 році їхню кількість планують довести до 3 000.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на презентації програми нового уряду 18 серпня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Офіцери безпеки в українських школах

Клименко розповів, що офіцери також супроводжуватимуть шкільні автобуси, аби і учні, і вчителі почувалися в безпеці.

"Плануємо довести до 3 000 (офіцерів безпеки. — Ред.) на кінець 2025-2026 навчального року. Всі інші школи, це маленькі школи, де 50-70 учнів навчаються, будуть прикривати поліцейські офіцери громади", — зазначив міністр.

Крім того, очільник МВС заявив, що уряд робить все можливе, аби громадяни могли користуватися одним екстреним номером — 112, він покриває майже всю Україну. За його словами, до кінця року він функціонуватиме і по всій південній території держави.

Клименко також розповів про скорочення часу реагування мобільного патруля громади на інциденти — замість 1,5 год. до 20 хв.

Що стосується обов'язків офіцерів-рятувальників у громадах, зараз вже є близько 600 таких фахівців, однак до кінця року планують підготувати 2 400 осіб, аби покрити 100% громад.

"Крім цього, в Україні функціонують центри безпеки, у яких працюватимуть поліцейські, рятувальники, медпрацівники. Нині в Україні діють 42 такі центри — три з них відкрили цьогоріч, наступного року планують відкрити ще шість стаціонарних та 50 мобільних. Зокрема, у прифронтових регіонах", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що покласти в тривожну валізку першокласникам. В рюкзаку повинні бути не лише їжа та вода.

Також ми повідомляли, що школи Миколаївщини не готові до прийому дітей. У низці навчальних закладів виявили серйозні порушення.