Главная Новости дня В школах увеличат количество офицеров безопасности — детали

В школах увеличат количество офицеров безопасности — детали

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 16:53
Офицеры безопасности в школах — Клименко хочет увеличить количество
Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE

До конца 2025 года в украинских школах должны работать 2 000 офицеров безопасности. Уже в 2026 году их количество планируют довести до 3 000.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на презентации программы нового правительства 18 августа, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Офицеры безопасности в украинских школах

Клименко рассказал, что офицеры также будут сопровождать школьные автобусы, чтобы и ученики, и учителя чувствовали себя в безопасности.

"Планируем довести до 3 000 (офицеров безопасности. — Ред.) на конец 2025-2026 учебного года. Все остальные школы, это маленькие школы, где 50-70 учеников учатся, будут прикрывать полицейские офицеры громады", — отметил министр.

Кроме того, глава МВД заявил, что правительство делает все возможное, чтобы граждане могли пользоваться одним экстренным номером — 112, он покрывает почти всю Украину. По его словам, до конца года он будет функционировать и по всей южной территории государства.

Клименко также рассказал о сокращении времени реагирования мобильного патруля громады на инциденты — вместо 1,5 ч до 20 мин.

Что касается, обязанностей офицеров-спасателей в громадах, сейчас уже есть около 600 таких специалистов, однако до конца года планируют подготовить 2 400 человек, чтобы покрыть 100% громад.

"Кроме этого, в Украине функционируют центры безопасности, в которых будут работать полицейские, спасатели, медработники. Сейчас в Украине действуют 42 таких центра — три из них открыли в этом году, в следующем году планируют открыть еще шесть стационарных и 50 мобильных. В частности, в прифронтовых регионах", — добавил министр.

Напомним, ранее мы писали, что положить в тревожный чемоданчик первоклассникам. В рюкзаке должны быть не только еда и вода.

Также мы сообщали, что школы Николаевщины не готовы к приему детей. В ряде учебных заведений обнаружили серьезные нарушения.

школы дети школьники Игорь Клименко безопасность офицеры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
