Головна Новини дня Що покласти в тривожну валізку першокласникам — поради

Що покласти в тривожну валізку першокласникам — поради

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:05
Що має бути у тривожній валізці школяра — поради від шкіл
Дівчинка з тривожною валізкою. Ілюстративне фото: Flickr

Навчання під час війни додало неабиякого клопоту та страху як дітям, так і батькам. Тепер в учнів, окрім наплічника зі шкільним приладдям, обов'язково повинен бути ще один — тривожний.

Новини.LIVE розповість, що радять батькам покласти у тривожну валізку першокласнику. 

Читайте також:

Що має бути у тривожній валізці школяра

Батьків школярів часто збирають на збори перед навчальним роком, аби обговорити усі деталі і дати поради щодо спокійнішого та зручнішого навчання дітей. Так, у школах Києва дали поради, що потрібно покласти у тривожну валізку першокласникам:

  • пляшка з водою;
  • їжа для перекусу (сухофрукти, печиво, горіхи, батончики, те, що швидко не псується);
  • блокнот, ручка, олівці;
  • іграшка;
  • вологі і сухі серветки;
  • кишеньковий ліхтарик. 

Водночас батьки також можуть покласти своїм дітям картку з ПІБ дитини, своїми контактами та алергіями, маленький свисток (щоб дитину можна було знайти за звуком) та аптечку (спеціально для дитини). 

Усе краще пакувати у маленький та легкий рюкзак, який дитина зможе носити сама. Його вага має бути не більше 2-2,5 кілограмів. Також важливо обов'язково перевірити, аби дитина могла усім користуватися. 

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять кращих моделей у 2025 році для школярів. За помірну ціну можна знайти телефони, які забезпечать надійний зв'язок, базовий ігровий досвід і тривалу роботу від батареї.

Крім того, ми повідомляли, скільки коштів давати дитині на кишенькові витрати. Це й хороший інструмент для того, щоб дитина змогла змалку вчитися розпоряджатися власними коштами, планувати свої витрати і робити вибір.

діти повітряна тривога школярі війна в Україні батьки школа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
