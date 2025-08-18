Що має бути у тривожній валізці школяра — поради від шкіл

Дівчинка з тривожною валізкою. Ілюстративне фото: Flickr

Навчання під час війни додало неабиякого клопоту та страху як дітям, так і батькам. Тепер в учнів, окрім наплічника зі шкільним приладдям, обов'язково повинен бути ще один — тривожний.

Новини.LIVE розповість, що радять батькам покласти у тривожну валізку першокласнику.

Що має бути у тривожній валізці школяра

Батьків школярів часто збирають на збори перед навчальним роком, аби обговорити усі деталі і дати поради щодо спокійнішого та зручнішого навчання дітей. Так, у школах Києва дали поради, що потрібно покласти у тривожну валізку першокласникам:

пляшка з водою;

їжа для перекусу (сухофрукти, печиво, горіхи, батончики, те, що швидко не псується);

блокнот, ручка, олівці;

іграшка;

вологі і сухі серветки;

кишеньковий ліхтарик.

Водночас батьки також можуть покласти своїм дітям картку з ПІБ дитини, своїми контактами та алергіями, маленький свисток (щоб дитину можна було знайти за звуком) та аптечку (спеціально для дитини).

Усе краще пакувати у маленький та легкий рюкзак, який дитина зможе носити сама. Його вага має бути не більше 2-2,5 кілограмів. Також важливо обов'язково перевірити, аби дитина могла усім користуватися.

