Что должно быть в тревожном чемоданчике школьника — советы от школ

Обучение во время войны добавило немало хлопот и страха как детям, так и родителям. Теперь у учеников кроме рюкзака со школьными принадлежностями, обязательно должен быть еще один — тревожный.

Новини.LIVE расскажет, что советуют родителям положить в тревожный чемоданчик первокласснику.

Что должно быть в тревожном чемоданчике школьника

Родителей школьников часто собирают на собрание перед учебным годом, чтобы обсудить все детали и дать советы по более спокойному и удобному обучению детей. Так, в школах Киева дали советы, что нужно положить в тревожный чемоданчик первоклассникам:

бутылка с водой;

еда для перекуса (сухофрукты, печенье, орехи, батончики, то, что быстро не портится);

блокнот, ручка, карандаши;

игрушка;

влажные и сухие салфетки;

карманный фонарик.

В то же время родители также могут положить своим детям карточку с ФИО ребенка, своими контактами и аллергиями, маленький свисток (чтобы ребенка можно было найти по звуку) и аптечку (специально для ребенка).

Все лучше паковать в маленький и легкий рюкзак, который ребенок сможет носить сам. Его вес должен быть не более 2-2,5 килограмма. Также важно обязательно проверить, чтобы ребенок умел всем пользоваться.

