Главная Новости дня Что положить в тревожный чемоданчик первоклассникам — советы

Что положить в тревожный чемоданчик первоклассникам — советы

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:05
Что должно быть в тревожном чемоданчике школьника — советы от школ
Девочка с тревожным чемоданчиком. Иллюстративное фото: Flickr

Обучение во время войны добавило немало хлопот и страха как детям, так и родителям. Теперь у учеников кроме рюкзака со школьными принадлежностями, обязательно должен быть еще один — тревожный.

Новини.LIVE расскажет, что советуют родителям положить в тревожный чемоданчик первокласснику.

Читайте также:

Что должно быть в тревожном чемоданчике школьника

Родителей школьников часто собирают на собрание перед учебным годом, чтобы обсудить все детали и дать советы по более спокойному и удобному обучению детей. Так, в школах Киева дали советы, что нужно положить в тревожный чемоданчик первоклассникам:

  • бутылка с водой;
  • еда для перекуса (сухофрукты, печенье, орехи, батончики, то, что быстро не портится);
  • блокнот, ручка, карандаши;
  • игрушка;
  • влажные и сухие салфетки;
  • карманный фонарик.

В то же время родители также могут положить своим детям карточку с ФИО ребенка, своими контактами и аллергиями, маленький свисток (чтобы ребенка можно было найти по звуку) и аптечку (специально для ребенка).

Все лучше паковать в маленький и легкий рюкзак, который ребенок сможет носить сам. Его вес должен быть не более 2-2,5 килограмма. Также важно обязательно проверить, чтобы ребенок умел всем пользоваться.

Напомним, ранее мы писали о пяти лучших моделях в 2025 году для школьников. За умеренную цену можно найти телефоны, которые обеспечат надежную связь, базовый игровой опыт и длительную работу от батареи.

Кроме того, мы сообщали, сколько средств давать ребенку на карманные расходы. Это и хороший инструмент для того, чтобы ребенок смог с детства учиться распоряжаться собственными средствами, планировать свои расходы и делать выбор.

дети воздушная тревога школьники война в Украине родители школа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
