Что должно быть в тревожном чемоданчике школьника — советы от школ

Что положить в тревожный чемоданчик первоклассникам — советы
Обучение во время войны добавило немало хлопот и страха как детям, так и родителям. Теперь у учеников кроме рюкзака со школьными принадлежностями, обязательно должен быть еще один — тревожный.
Новини.LIVE расскажет, что советуют родителям положить в тревожный чемоданчик первокласснику.
Что должно быть в тревожном чемоданчике школьника
Родителей школьников часто собирают на собрание перед учебным годом, чтобы обсудить все детали и дать советы по более спокойному и удобному обучению детей. Так, в школах Киева дали советы, что нужно положить в тревожный чемоданчик первоклассникам:
- бутылка с водой;
- еда для перекуса (сухофрукты, печенье, орехи, батончики, то, что быстро не портится);
- блокнот, ручка, карандаши;
- игрушка;
- влажные и сухие салфетки;
- карманный фонарик.
В то же время родители также могут положить своим детям карточку с ФИО ребенка, своими контактами и аллергиями, маленький свисток (чтобы ребенка можно было найти по звуку) и аптечку (специально для ребенка).
Все лучше паковать в маленький и легкий рюкзак, который ребенок сможет носить сам. Его вес должен быть не более 2-2,5 килограмма. Также важно обязательно проверить, чтобы ребенок умел всем пользоваться.
