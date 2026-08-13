У Севастополі під час вибуху загинув зрадник України — ЗМІ

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Exilenova+

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У тимчасово окупованому Севастополі стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. За попередньою інформацією, вибухівку могли заховати у сміттєвому баку, біля якого саме проходили двоє людей.

Про це пише російський Telegram-канал Mash, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибух у Севастополі

За даними російських медіа, до інциденту нібито може бути причетна жінка. Водночас російські джерела не уточнюють особу загиблого.

Інформація про вибух від росЗМІ. Фото: скриншот

Тим часом низка Telegram-каналів стверджує, що внаслідок вибуху могли ліквідувати Роберта Шагеєва — колишнього командира українського підводного човна "Запоріжжя". За повідомленнями в соцмережах, після окупації Криму у 2014 році він нібито перейшов на бік Росії та співпрацював з окупантами.

Інформація про загибель Шагеєва. Фото: скриншот

Водночас ця інформація наразі не має офіційного підтвердження. Даних про особу загиблого, а також підтверджень або спростувань щодо можливої ліквідації Шагеєва немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 серпня у Свердловській області Росії вибухнув автомобіль, у якому, за попередніми даними, міг перебувати генеральний директор компанії "Уралдронзавод" Володимир Ткачук. Після вибуху посадовця госпіталізували у важкому стані, а російські слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 серпня в Москві в ресторані Balzi Rossi стався вибух під час приватного заходу. За попередніми даними, причиною інциденту могла стати вибухівка, яку принесли до закладу.