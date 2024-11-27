Вибухи у Севастополі 27 листопада — росЗМІ пишуть про атаку ракет

Дим над Севастополем. Ілюстративне фото: Reuters

У тимчасово окупованому Севастополі в середу, 27 листопада, пролунало кілька вибухів. Російські пропагандисти одразу заявили про "ракетну атаку і роботу протиповітряної оборони".

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

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Пропагандистські російські пабліки сьогодні зранку заявили, що Сили оборони нібито завдають "комбінованого удару" по Севастополю із застосуванням ракет "Нептун" і С-200 та ударних дронів.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", російська ППО "працює" поблизу аеродромів Саки та Бельбек. Водночас місцеві жителі повідомили, що чули близько чотирьох вибухів. Російські пропагандисти заявили, що на підльоті до міста було 40 БпЛА.

Водночас губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв сказав, що "усі служби нібито приведені в стан бойової готовності".

"У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією вже збито дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони. Усі служби приведені в стан бойової готовності. Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях", — написав окупант у своєму Telegram.

Скриншот допису Розвожаєва

Нагадаємо, 13 листопада у Криму підірвали авто з російським офіцером. Йдеться про 47-річного капітана першого рангу Чорноморського флоту Валерія Транковського, який обстрілював Україну.

Після його загибелі командування флоту РФ почало тікати з Криму. Частина керівного складу флоту після цього перебралася до Новоросійська.