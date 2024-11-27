Взрывы в Севастополе 27 ноября — росСМИ пишут об атаке ракет

Дым над Севастополем. Иллюстративное фото: Reuters

Во временно оккупированном Севастополе в среду, 27 ноября, прогремело несколько взрывов. Российские пропагандисты сразу заявили о "ракетной атаке и работе противовоздушной обороны".

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Взрывы в Севастополе 27 ноября

Пропагандистские российские паблики сегодня утром заявили, что Силы обороны якобы наносят "комбинированный удар" по Севастополю с применением ракет "Нептун" и С-200 и ударных дронов.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", российское ПВО "работает" вблизи аэродромов Саки и Бельбек. В то же время местные жители сообщили, что слышали около четырех взрывов. Российские пропагандисты заявили, что на подлете к городу было 40 БпЛА.

В то же время губернатор Севастополя Михаил Розвожаев сказал, что "все службы якобы приведены в состояние боевой готовности".

"В Севастополе военные отбивают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", — написал оккупант в своем Telegram.

Скриншот сообщения Розвожаева

Напомним, 13 ноября в Крыму взорвали автомобиль с российским офицером. Речь идет о 47-летнем капитане первого ранга Черноморского флота Валерии Транковском, который обстреливал Украину.

После его гибели командование флота РФ начало бежать из Крыма. Часть руководящего состава флота после этого перебралась в Новороссийск.