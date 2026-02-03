Запис до сервісного центру МВС — що змінилося

Сервісний центр МВС. Фото: МВС

У сервісних центрах МВС від вівторка, 3 лютого, запровадили зміни в організації прийому громадян, щоб зробити обслуговування більш прогнозованим і рівномірним. Відтепер записи, отримані через термінали самообслуговування у приміщеннях, матимуть чітко визначений час прийому.

Про це повідомили в регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях.

Важливі зміни у роботі сервісних центрах МВС

Як пояснив очільник відомства Сергій Петров, тепер під час реєстрації на послуги через термінали відвідувачі зможуть самостійно обрати вільний слот на конкретну годину.

"Під час реєстрації на послуги через термінали, що розміщені у ТСЦ МВС, доступні записи матимуть конкретний час. Тобто, відвідувач самостійно може обрати вільний запис на конкретну годину. Запис та надання послуги, як і раніше, відбувається день в день", — зазначив він.

Серед ключових нововведень також — відображення кількості вільних місць на екранах телевізорів у приміщеннях сервісних центрів. Це має допомогти громадянам швидше орієнтуватися в завантаженості та планувати візит.

"Ми переглянули підходи до організації запису, щоб зробити систему більш справедливою та зручною для відвідувачів. Чіткий час прийому допоможе зменшити очікування громадян й підвищити ефективність роботи сервісних центрів", — наголосили у МВС.

Також у відомстві нагадали, що перереєстрацію авто, складання іспитів чи обмін водійського посвідчення можна заздалегідь запланувати через застосунок "Е-запис", доступний безкоштовно в App Store та Google Play. Онлайн-запис відкритий на 21 день уперед.

