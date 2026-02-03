Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В сервисных центрах МВД обновили систему записи — что изменилось

В сервисных центрах МВД обновили систему записи — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:42
Запись в сервисный центр МВД — что изменилось
Сервисный центр МВД. Фото: МВД

В сервисных центрах МВД со вторника, 3 февраля, ввели изменения в организации приема граждан, чтобы сделать обслуживание более прогнозируемым и равномерным. Отныне записи, полученные через терминалы самообслуживания в помещениях, будут иметь четко определенное время приема.

Об этом сообщили в региональном сервисном центре ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях.

Реклама
Читайте также:

Важные изменения в работе сервисных центрах МВД

Как пояснил глава ведомства Сергей Петров, теперь при регистрации на услуги через терминалы посетители смогут самостоятельно выбрать свободный слот на конкретный час.

"При регистрации на услуги через терминалы, размещенные в ТСЦ МВД, доступные записи будут иметь конкретное время. То есть, посетитель самостоятельно может выбрать свободную запись на конкретный час. Запись и предоставление услуги, как и раньше, происходит день в день", — отметил он.

Среди ключевых нововведений также - отображение количества свободных мест на экранах телевизоров в помещениях сервисных центров. Это должно помочь гражданам быстрее ориентироваться в загруженности и планировать визит.

"Мы пересмотрели подходы к организации записи, чтобы сделать систему более справедливой и удобной для посетителей. Четкое время приема поможет уменьшить ожидание граждан и повысить эффективность работы сервисных центров", — отметили в МВД.

Также в ведомстве напомнили, что перерегистрацию авто, сдачу экзаменов или обмен водительского удостоверения можно заранее запланировать через приложение "Е-запись", доступное бесплатно в App Store и Google Play. Онлайн-запись открыта на 21 день вперед.

Напомним, мы рассказывали, как изменились тарифы для наслення с 1 февраля.

А также узнайте, какие изменения ожидают жителей Киева, Харькова и Львова в феврале.

МВД Украина изменения услуги сервис
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации