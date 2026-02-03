Запись в сервисный центр МВД — что изменилось

Сервисный центр МВД. Фото: МВД

В сервисных центрах МВД со вторника, 3 февраля, ввели изменения в организации приема граждан, чтобы сделать обслуживание более прогнозируемым и равномерным. Отныне записи, полученные через терминалы самообслуживания в помещениях, будут иметь четко определенное время приема.

Об этом сообщили в региональном сервисном центре ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях.

Важные изменения в работе сервисных центрах МВД

Как пояснил глава ведомства Сергей Петров, теперь при регистрации на услуги через терминалы посетители смогут самостоятельно выбрать свободный слот на конкретный час.

"При регистрации на услуги через терминалы, размещенные в ТСЦ МВД, доступные записи будут иметь конкретное время. То есть, посетитель самостоятельно может выбрать свободную запись на конкретный час. Запись и предоставление услуги, как и раньше, происходит день в день", — отметил он.

Среди ключевых нововведений также - отображение количества свободных мест на экранах телевизоров в помещениях сервисных центров. Это должно помочь гражданам быстрее ориентироваться в загруженности и планировать визит.

"Мы пересмотрели подходы к организации записи, чтобы сделать систему более справедливой и удобной для посетителей. Четкое время приема поможет уменьшить ожидание граждан и повысить эффективность работы сервисных центров", — отметили в МВД.

Также в ведомстве напомнили, что перерегистрацию авто, сдачу экзаменов или обмен водительского удостоверения можно заранее запланировать через приложение "Е-запись", доступное бесплатно в App Store и Google Play. Онлайн-запись открыта на 21 день вперед.

