Главная Новости дня Тарифы на коммуналку и транспорт — чего ожидать с 1 февраля

Тарифы на коммуналку и транспорт — чего ожидать с 1 февраля

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 09:00
Какие изменения ждут жителей Киева, Львова и Харькова с 1 февраля
Общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE

С 1 февраля 2026 года тарифы на ключевые коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте в Киеве, Львове и Харькове остаются стабильными. Несмотря на экономические вызовы, резкого подорожания пока удается избежать.

Новини.LIVE рассказывают, чего ждать жителям Киева, Львова и Харькова.

Киев — что изменится с февраля

В столице с 1 февраля существенных изменений для киевлян не предусмотрено. Стоимость поездки в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, на фуникулере и городской электричке осталась 8 гривен за поездку.

Также без изменений остаются условия пользования транспортными карточками и цифровыми билетами. Льготы для школьников, студентов и других категорий населения продолжают действовать в привычном порядке.

Стабильность сохраняется и в тарифах на коммунальные услуги. Электроэнергия для бытовых потребителей стоит 4,32 грн за кВт/ч, ночной тариф для двухзонных счетчиков — 2,16 грн за кВт/ч.

Газ для большинства домохозяйств остается на уровне 7,96 грн/м³, а вода и водоотвод не претерпят изменений.

Что касается отопления, тариф на централизованное тепло в течение отопительного сезона 2025-2026 года составляет 1654,41 грн за 1 Гкал (с НДС).

Подорожают ли коммунальные услуги во Львове

Во Львове ситуация с тарифами также остается стабильной. Стоимость поездки в общественном транспорте при оплате наличными составляет 25 грн, при использовании карты "ЛеоКарт" или приложения LeoCard — 17 грн, а банковской картой или NFC-устройством — 20 грн. За поездку без билета предусмотрен штраф 400 грн.

Тарифы на электроэнергию с 1 февраля остаются на уровне 4,32 грн за кВт/ч, ночной тариф для двухзонных счетчиков — 2,16 грн за кВт/ч. Газ для населения стоит 7,96 грн/м³, действие тарифа продлено до 30 апреля 2026 года.

Стабильными остаются и тарифы на воду и водоотведение: 17,29 грн/м³ за водоснабжение и 8,59 грн/м³ за водоотведение.

Харьков — останется ли в феврале бесплатный проезд в общественном транспорте

Харьков и в дальнейшем сохраняет бесплатный общественный транспорт. Метро, трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы остаются бесплатными для жителей, как и с мая 2022 года.

Тарифы на коммунальные услуги также без изменений. Централизованное водоснабжение будет стоить 16,032 грн/м³, водоотведение — 8,484 грн/м³. Газ для населения остается на уровне 7,96 грн/м³, тариф на транспортировку — 16 390 грн за 1000 м³.

Электроэнергия для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт/ч, ночной тариф — 2,16 грн за кВт/ч, а для домохозяйств с электрическим отоплением первые 2000 кВт/ч в месяц оплачиваются по 2,64 грн за кВт/ч.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
