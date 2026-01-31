Які зміни чекають на жителів Києва, Львова та Харкова з 1 лютого

Громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

Із 1 лютого 2026 року тарифи на ключові комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті у Києві, Львові та Харкові залишаються стабільними. Попри економічні виклики, різкого подорожчання поки що вдається уникнути.

Новини.LIVE розповідають, чого чекати мешканцям Києва, Львова та Харкова.

Київ — що зміниться з лютого

У столиці з 1 лютого суттєвих змін для киян не передбачено. Вартість поїздки в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, на фунікулері та міській електричці залишилася 8 гривень за поїздку.

Також без змін залишаються умови користування транспортними картками та цифровими квитками. Пільги для школярів, студентів та інших категорій населення продовжують діяти за звичним порядком.

Стабільність зберігається і в тарифах на комунальні послуги. Електроенергія для побутових споживачів коштує 4,32 грн за кВт/год, нічний тариф для двозонних лічильників — 2,16 грн за кВт/год.

Газ для більшості домогосподарств залишається на рівні 7,96 грн/м³, а вода та водовідведення не зазнають змін.

Щодо опалення, тариф на централізоване тепло протягом опалювального сезону 2025–2026 року становить 1654,41 грн за 1 Гкал (з ПДВ).

Чи здорожчають комунальні послуги у Львові

У Львові ситуація із тарифами також залишається стабільною. Вартість поїздки у громадському транспорті при оплаті готівкою становить 25 грн, при використанні картки "ЛеоКарт" або застосунку LeoCard — 17 грн, а банківською карткою чи NFC-пристроєм — 20 грн. За поїздку без квитка передбачено штраф 400 грн.

Тарифи на електроенергію з 1 лютого залишаються на рівні 4,32 грн за кВт/год, нічний тариф для двозонних лічильників — 2,16 грн за кВт/год. Газ для населення коштує 7,96 грн/м³, дія тарифу продовжена до 30 квітня 2026 року.

Стабільними залишаються і тарифи на воду та водовідведення: 17,29 грн/м³ за водопостачання і 8,59 грн/м³ за водовідведення.

Харків — чи залишиться у лютому безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Харків і надалі зберігає безкоштовний громадський транспорт. Метро, трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси залишаються безкоштовними для мешканців, як і з травня 2022 року.

Тарифи на комунальні послуги також без змін. Централізоване водопостачання коштуватиме 16,032 грн/м³, водовідведення — 8,484 грн/м³. Газ для населення залишається на рівні 7,96 грн/м³, тариф на транспортування — 16 390 грн за 1000 м³.

Електроенергія для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт/год, нічний тариф — 2,16 грн за кВт/год, а для домогосподарств з електричним опаленням перші 2000 кВт/год у місяць оплачуються за 2,64 грн за кВт/год.

