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Головна Новини дня У Середземному морі затримали танкер тіньового флоту Росії: Каллас

У Середземному морі затримали танкер тіньового флоту Росії: Каллас

Ua ru
15 листопада 2026 19:31
ЄС перевірив танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі x.com/kajakallas
Момент висадки морського десанту з гелікоптера на борт нафтового танкера. Фото: x.com/kajakallas

Сили Європейського Союзу 13 листопада провели перевірку судна MV MIDAG, яке підозрюють у належності до російського "тіньового флоту". Під час огляду військові встановили, що танкер використовував фальшивий прапор.

Про результати операції у неділю, 15 листопада, розповіла висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Операція Військово-морських сил Європейського Союзу в межах місії EUNAVFOR MED IRINI із догляду нафтового танкера, що підозрюється в приналежності до російського "тіньового флоту" та пересуванні під фальшивим прапором у Середземному морі
Кораблі ЄС (місія IRINI) перехоплюють танкер російського "тіньового флоту" у Середземному морі. Фото: x.com/kajakallas

Що відомо про перевірку танкера MV MIDAG

За словами Каллас, судно зупинили військові, які беруть участь у морській операції ЄС IRINI. Вони піднялися на борт танкера та провели огляд.

Перевірку здійснили відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права. Вона визначає умови, за яких військові кораблі можуть перевіряти іноземні судна у відкритому морі.

"ЄС і надалі протидіятиме російському "тіньовому флоту" як на морі, так і дипломатичними засобами", — заявила вона.

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ЄС готує нові санкції проти тіньового флоту РФ

Також Каллас повідомила, що в понеділок, 16 листопада, міністри закордонних справ країн ЄС мають затвердити нові санкційні списки щодо Росії.

Обмеження планують запровадити проти банків, покупців та компаній, які підтримують діяльність російського "тіньового флоту".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 12 жовтня Військово-морські сили Франції перехопили танкер DF Peak в Індійському океані. Судно виявили на південь від острова Реюньйон. Його підозрюють у незаконному перевезенні пального під чужим прапором.

Також Новини.LIVE писали про те, що російські танкери намагаються приховати своє місцеперебування у Чорному морі, щоб уникнути можливих ударів. Для цього вони можуть вимикати системи відстеження або підміняти координати. Водночас українські військові здатні виявляти такі судна іншими способами.

Кая Каллас танкер Тіньовий флот РФ Середземне море
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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