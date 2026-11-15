Момент высадки морского десанта с вертолета на борт нефтяного танкера. Фото: x.com/kajakallas

13 ноября силы Европейского Союза провели досмотр судна MV MIDAG, которое подозревается в принадлежности к российскому "теневому флоту". В ходе досмотра военные установили, что танкер плавал под фальшивым флагом.

О результатах операции в воскресенье, 15 ноября, рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Корабли ЕС (миссия IRINI) перехватывают танкер российского "теневого флота" в Средиземном море. Фото: x.com/kajakallas

Что известно о проверке танкера MV MIDAG

По словам Каллас, судно остановили военные, участвующие в морской операции ЕС IRINI. Они поднялись на борт танкера и провели досмотр.

Проверка была проведена в соответствии со статьёй 110 Конвенции ООН по морскому праву. Она определяет условия, при которых военные корабли могут проверять иностранные суда в открытом море.

"ЕС и впредь будет противодействовать российскому "теневому флоту" как на море, так и дипломатическими средствами", — заявила она.

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Также Каллас сообщила, что в понедельник, 16 ноября, министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить новые санкционные списки в отношении России.

Ограничения планируется ввести в отношении банков, покупателей и компаний, поддерживающих деятельность российского "теневого флота".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 октября Военно-морские силы Франции перехватили танкер DF Peak в Индийском океане. Судно обнаружили к югу от острова Реюньон. Его подозревают в незаконной перевозке топлива под чужим флагом.

Также Новини.LIVE писали о том, что российские танкеры пытаются скрыть свое местонахождение в Черном море, чтобы избежать возможных ударов. Для этого они могут отключать системы слежения или подменять координаты. В то же время украинские военные способны выявлять такие суда другими способами.