У Сенаті США зареєстрували масштабний санкційний закон проти Росії

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

У Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2026, який передбачає запровадження нового пакета жорстких санкцій проти Росії. Ініціативу понад рік просував сенатор Ліндсі Грем. В Україні вже відреагували.

Про це йдеться в законопроєкті, передає Новини.LIVE.

Законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2026

Документ вже заручився підтримкою більш як 60 сенаторів, зокрема лідера республіканської більшості Джона Туна.

Документ передбачає запровадження санкцій проти вищого керівництва Росії, фінансових установ і державних корпорацій, а також заборону для американських інвесторів вкладати кошти в російську економіку.

О крім цього, пропонуються обмеження на операції з державним боргом РФ, заходи проти "тіньового флоту" та підвищення мит як на російські товари, так і на імпорт із держав, що закуповують російські енергоносії або сприяють обходу санкцій.

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Законопроєкт повинні розглянути Сенат та Палата представників, а згодом передати на підпис лідеру США Дональду Трампу.

Реакція України

Український лідер Володимир Зеленський подякував американцям, які працюють над законопроєктом. За його словами, сенатор Грем старався підготувати сильний документ та вони обговорювали це під час зустрічей.

"Я памʼятаю, наскільки це для нього було важливо, і це справді може збільшити наявні інструменти для примусу Росії до дипломатії та миру. Все, що зменшує доходи Росії, зменшує і час її війни проти України та проти самого життя. Дуже ціную, що Білий дім бачить потребу у цьому законопроєкті. Президент Америки — саме та людина, чия сила може наблизити мир. Все, що справді додає сили заради миру, корисне. Дякую!" — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив, що законопроєкт щодо запровадження санкцій проти Росії має високі перспективи бути ухваленим. За його словами, ініціативу активно просував сенатор Грем.

Відомо, що 11 липня Ліндсі Грем помер у віці 71 року. За декілька днів до смерті він продовжував політичну діяльність, а 10 липня був в Україні.