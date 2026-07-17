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Главная Новости дня В Сенате США зарегистрировали масштабные санкции против РФ от Грема: реакция Зеленского

В Сенате США зарегистрировали масштабные санкции против РФ от Грема: реакция Зеленского

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 23:53
В Сенате США зарегистрировали масштабный законопроект о введении санкций против России
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Сенате Соединенных Штатов зарегистрирован законопроект Sanctioning Russia Act of 2026, предусматривающий введение нового пакета жестких санкций против России. Инициативу более года продвигал сенатор Линдси Грэм. В Украине уже отреагировали.

Об этом говорится в законопроекте, передает Новини.LIVE.

Законопроект Sanctioning Russia Act of 2026

Документ уже заручился поддержкой более 60 сенаторов, в том числе лидера республиканского большинства Джона Туна.

Документ предусматривает введение санкций против высшего руководства России, финансовых учреждений и государственных корпораций, а также запрет для американских инвесторов вкладывать средства в российскую экономику.

Кроме того, предлагаются ограничения на операции с государственным долгом РФ, меры против "теневого флота" и повышение пошлин как на российские товары, так и на импорт из стран, закупающих российские энергоносители или способствующих обходу санкций.

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Законопроект должны рассмотреть Сенат и Палата представителей, а затем передать на подпись президенту США Дональду Трампу.

Реакция Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил американцев, работающих над законопроектом. По его словам, сенатор Грэм старался подготовить сильный документ, и они обсуждали это во время встреч.

"Я помню, насколько это было для него важно, и это действительно может расширить имеющиеся инструменты для принуждения России к дипломатии и миру. Все, что сокращает доходы России, сокращает и время ее войны против Украины и против самой жизни. Очень ценю, что Белый дом видит необходимость в этом законопроекте. Президент Америки — именно тот человек, чья сила может приблизить мир. Все, что действительно придает силы ради мира, полезно. Спасибо!" — добавил Зеленский.

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил, что законопроект о введении санкций против России имеет высокие шансы быть принятым. По его словам, инициативу активно продвигал сенатор Грэм.

Известно, что 11 июля Линдси Грэм умер в возрасте 71 года. За несколько дней до смерти он продолжал политическую деятельность, а 10 июля находился в Украине.

Владимир Зеленский США Линдси Грэм
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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