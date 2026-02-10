У САП пропонують нові правила для судових процесів в Україні

Олександр Кравченко. Фото: кадр з відео

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Кравченко повідомив про підготовку змін до законодавства, спрямованих на запобігання затягуванню судових процесів. За його словами, САП вже направила до уряду пропозиції щодо законодавчих змін, які передбачають зупинення перебігу строків давності з моменту передачі справи до суду.

Про це він повідомив під час пресбрифінг "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року", передає Новини.LIVE.

Правила для судових процесів в Україні

За його словами, це має усунути зацікавленість сторони захисту у штучному затягуванні розгляду справ, адже після надходження матеріалів до суду рішення має бути лише одне — або обвинувачений винен, або ні.

Кравченко висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає ці ініціативи. Він також зазначив, що наразі близько 30% кримінальних проваджень в Україні після направлення до суду закриваються без будь-яких наслідків, а значна частина інших справ знімається з розгляду з різних причин.

Запропоновані зміни, за словами очільника САП, мають стати запобіжником, який гарантуватиме, що після рішення прокурора передати справу до суду вона буде доведена до логічного завершення — з ухваленням вироку або виправдання.

