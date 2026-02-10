Видео
В САП предлагают новые правила для судебных процессов в Украине

В САП предлагают новые правила для судебных процессов в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 20:17
В САП предлагают новые правила для судебных процессов в Украине
Александр Кравченко. Фото: кадр из видео

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Кравченко сообщил о подготовке изменений в законодательство, направленных на предотвращение затягивания судебных процессов. По его словам, САП уже направила в правительство предложения по законодательным изменениям, которые предусматривают приостановление течения сроков давности с момента передачи дела в суд.

Об этом он сообщил во время пресс-брифинга "Результаты НАБУ и САП во II полугодии 2025 года", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Правила для судебных процессов в Украине

По его словам, это должно устранить заинтересованность стороны защиты в искусственном затягивании рассмотрения дел, ведь после поступления материалов в суд решение должно быть только одно — или обвиняемый виновен, или нет.

Кравченко выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эти инициативы. Он также отметил, что сейчас около 30% уголовных производств в Украине после направления в суд закрываются без каких-либо последствий, а значительная часть других дел снимается с рассмотрения по разным причинам.

Предложенные изменения, по словам главы САП, должны стать предохранителем, который будет гарантировать, что после решения прокурора передать дело в суд оно будет доведено до логического завершения — с вынесением приговора или оправдания.

Напомним, что глава САП рассказал, готовилось ли подозрение экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

А ранее правоохранители разоблачили преступную группу в Верховной Раде Украины.


Анастасия Писаненко
