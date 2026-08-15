У Самарі могла вдарити "Фламінго": Штілерман натякнув

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман. Фото: Fire Point/Defender Media

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Самарі вночі 15 серпня пролунали вибухи та спалахнула пожежа, яку місцеві жителі пов’язують із можливою атакою ракети. На можливий удар ракетою "Фламінго" натякнув співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман, однак офіційного підтвердження цього наразі немає.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на публікацію Штілермана в X.

Що відомо про вибух у Самарі

У ніч проти 15 серпня мешканці Самари повідомили про вибухи та пожежу в місті. У мережі почали поширюватися відео з місця події, на яких видно наслідки ймовірної атаки.

На одному з оприлюднених відео є напис про те, що кадри нібито зроблені після "атаки ракети". Водночас незалежного підтвердження того, що саме стало причиною вибуху та пожежі, наразі немає.

Співвласник Fire Point натякнув на "Фламінго"

Денис Штілерман, один із власників української компанії Fire Point, яка займається виробництвом ракет і безпілотників, опублікував у соціальній мережі X відео із запуском ракети.

Публікація з'явилася на тлі повідомлень про вибух у Самарі. Через це її пов'язали з можливою атакою на місто та припустили, що для удару могла бути використана українська ракета "Фламінго".

Втім, Штілерман прямо не заявляв, що саме "Фламінго" була використана під час цієї атаки. Тому наразі йдеться лише про можливу причетність ракети до інциденту.

Який завод міг бути ціллю

За попередньою інформацією, ціллю удару могло стати підприємство "Авіакор" у Самарі. Це авіаційний завод, який пов'язують із забезпеченням потреб російської авіаційної промисловості.

Підприємство виробляє та ремонтує авіаційну техніку, а також бере участь у роботах із модернізації російських літаків. З огляду на це, можливий удар по заводу може мати значення для російського військово-промислового комплексу.

Допис Дениса Штілермана. Скріншот: X

Новини.LIVE писали, що українські Сили оборони завдали удару по черговому об’єкту російської нафтопереробної промисловості в Тобольську, що розташований у Сибіру. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ціль знаходиться на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів від України.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив, що 12 серпня отримав доповідь про результати української операції в районі Новоросійська. За словами Зеленського, під час цієї операції вперше вдалося скоординовано застосувати одразу кілька типів українського озброєння — ракети, безпілотники та безекіпажні катери. Зокрема, йдеться про "Паляницю", "Пекло", "Барс", "Довгий Нептун", а також дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" і безекіпажні катери "Сарган" та "Мамай".