В Росії під атакою опинилися заводи та інфраструктура — лунали вибухи

У ніч проти 21 лютого на території Росії пролунала серія вибухів. Під атакою опинилися заводи та інфраструктура окупантів.

Вночі у Росії атакували низку об'єктів — що відомо

Цієї ночі, 21 лютого, у Росії було чути дуже гучні вибухи, внаслідок атаки на заводи та інфраструктуру.

Відтак, у Республіці Удмуртія повідомляють про удар по Воткінському заводу — стратегічному підприємству російського військово-промислового комплексу. Цей завод спеціалізується на виробництві ракетного озброєння.

Також під атакою опинилося АТ "Нефтегорський газопереробний завод" у місті Нефтегорськ Самарської області. Місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Крім того, потужні вибухи цієї ночі чули й мешканці Краснодару. Після серії вибухів тимчасово призупинив роботу місцевий аеропорт.

Удари по Росії — що відомо

Вранці 18 лютого гучні вибухи лунали у Чебоксарах Чуваської Республіки РФ. Безпілотники атакували оборонне підприємство "ВНДІР-Прогрес".

А 17 лютого вночі у Росії в Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод. Під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, після чого спалахнула пожежа площею близько 700 м².

Крім того, 15 лютого стало відомо, що Сили оборони України атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", розташований у районі селища Волна Краснодарського краю РФ. На території термінала зафіксовано пожежу.