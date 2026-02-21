Видео
Україна
Видео

В России атаковали ряд объектов — раздавались взрывы

В России атаковали ряд объектов — раздавались взрывы

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 10:51
В России ночью раздавались взрывы — под атакой были заводы
Горит объект на территории России. Иллюстративное фото: МЧС РФ

Сегодня ночью на территории России прогремела серия взрывов. Под обстрел попали заводы и объекты критической инфраструктуры.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Читайте также:

Ночью в России атаковали ряд объектов — что известно

Этой ночью, 21 февраля, в России были слышны очень громкие взрывы, в результате атаки на заводы и инфраструктуру.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Следовательно, в Республике Удмуртия сообщают об ударе по Утокинскому заводу — стратегическому предприятию российского военно-промышленного комплекса. Этот завод специализируется на производстве ракетного вооружения.

Также под атакой оказалось АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод" в городе Нефтегорск Самарской области. Местные жители сообщали о взрывах.

Кроме того, мощные взрывы этой ночью слышали и жители Краснодара. После серии взрывов временно приостановил работу местный аэропорт.

Удары по России — что известно

Утром 18 февраля громкие взрывы раздавались в Чебоксарах Чувашской Республики РФ. Беспилотники атаковали оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

А 17 февраля ночью в России в Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. Под удар попал резервуар с нефтепродуктами, после чего вспыхнул пожар площадью около 700 м².

Кроме того, 15 февраля стало известно, что Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", расположенный в районе поселка Волна Краснодарского края РФ. На территории терминала зафиксирован пожар.

