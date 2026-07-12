У Росії після атаки БпЛА горить Сизранський НПЗ

Атака українських дронів по Сизранському НПЗ. Ілюстративне фото: росзмі

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Самарській області Росії вранці 12 липня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Про це пишуть росзмі, передає Новини.LIVE.

Після вибухів над заводом здійнявся густий чорний дим

Близько третьої години ночі влада Самарської області повідомила про загрозу атаки безпілотників. Уже близько 05:00 жителі Сизрані почули серію вибухів.

Невдовзі у соцмережах з'явилися відео та фото, на яких видно масштабну пожежу на території Сизранського нафтопереробного заводу. Над промисловою зоною здійнявся густий стовп чорного диму.

За інформацією моніторингових Telegram-каналів, саме Сизранський НПЗ був ціллю атаки ударних безпілотників. Офіційно російська влада наразі не повідомляла про наслідки удару чи можливих постраждалих.

Сизранський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Його потужність становить до 8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційний гас, які, зокрема, використовуються для забезпечення російської армії.

Підприємство розташоване більш ніж за 800 кілометрів від українського кордону.

Новини.LIVE писали, що українські військові уразили загальновійськовий полігон російської армії та інші важливі об'єкти. Крім того, уточнено результати попередніх ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях і на території РФ.

Новини.LIVE інформували, що українські захисники вночі 11 липня завдали удару по російському флоту в Азовському морі. За інформацією Генштабу, уражено 21 танкер, а також низку суден, які використовувалися для військової логістики РФ.