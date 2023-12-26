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У Росії один з провідних автозаводів відновить свою роботу

26 грудня 2023 00:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Росії один з провідних автозаводів відновить свою роботу
Завод Hyundai у Росії. Фото: (flickr.com)
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У російському Санкт-Петербурзі один з найбільших  заводів з автовиробництва Hyundai відновить свою роботу. Він був на простої майже два роки від початку повномасштабної війни.

Про це повідомили в пресслужбі підприємства. пише Meduza.

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Завод Hyundai відновить свою роботу

Через кілька тижнів після повномасштабної війни у березні завод призупинив роботу. Тоді це пояснили нестачею комплектуючих через глобальні логістичні перебої, що продовжуються, в постачаннях автокомпонентів".

Водночас зараз у пресслужбі підприємства повідомляють, що на січень "простий на заводі не продовжений". 

Що відомо про завод Hyundai в Санкт-Петербурзі

Завод у місті відкрили ще 2010 року. Він став одним з найбільших автовиробництв Росії.

Днями раніше, 19 грудня, Hyundai Motor оголосила про наміри продати завод. Потенційним покупцем виступила компанія "Арт-Фінанс". Йдеться про структуру голови автодилера "Авілон" Андрія Павлович.

Зазначається, що вартість угоди може становити символічні 10 тисяч рублів.

"За її умовами Hyundai зможе протягом двох років викупити завод назад. Корейська компанія наголошувала, що продовжить післяпродажне обслуговування клієнтів у Росії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, один із найбільших виробників автомобільних шин Bridgestone заявив, що продає свої активи у Росії місцевій диверсифікованій холдинговій компанії. В рамках угоди до компанії перейдуть близько тисячі співробітників компанії.

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