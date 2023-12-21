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Японський виробник шин Bridgestone продає свої активи в Росії

21 грудня 2023 09:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Японський виробник шин Bridgestone продає свої активи в Росії
Завод Bridgestone в Росії. Фото: пресслужба компанії
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Один із найбільших виробників автомобільних шин Bridgestone заявив, що продає свої активи у Росії місцевій диверсифікованій холдинговій компанії. В рамках угоди до компанії перейдуть близько тисячі співробітників компанії.

Про це компанія Bridgestone повідомила у своєму пресрелізі. 

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Компанія Bridgestone заявила, що продає свої активи в Росії. Покупцем стала російська диверсифікована холдингова компанія. Зазначається, що угода вже отримала усі відповідні дозволи та включає продаж заводу з виробництва шин в Ульяновську та відділу продажів і маркетингу в Москві.

Окрім того, близько тисячі співробітників компанії переходять до покупця згідно з угодою. 

Що відомо про компанію Bridgestone

Bridgestone — японська компанія, виробник автомобільних шин. За обсягами виробництва займає перше місце в Японії та друге місце у світі (після Goodyear). Компанія є одним з найбільших постачальників спеціалізованих шин для автомобільних перегонів. Штаб-квартира розташована 

Працювала в Росії з 1998 року. Після початку війни 2022 року компанія зупинила свою діяльність в РФ, але попри це продовжувала виплачувати заробітні плати своїм працівникам в повному обсязі.

Нагадаємо, нещодавно компанія Hyundai Motor вирішила продати свій виробничий завод в Росії, який не працював через війну. Покупцем стала російська фірма ТОВ "Арт-Фінанс".

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