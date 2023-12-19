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Hyundai Motor продає свій завод у РФ, який не працював через війну

19 грудня 2023 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Hyundai Motor продає свій завод у РФ, який не працював через війну
Робітники на заводу Hyundai. Фото: motorcar.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Компанія Hyundai Motor вирішила продати свій виробничий завод в Росії, який не працював через війну. Покупцем стала російська фірма ТОВ "Арт-Фінанс".

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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Що відомо про продаж заводу

Як відомо, сьогодні компанія заявила, що продає свій завод Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC у Санкт-Петербурзі. Відповідне рішення схвалили на позачерговому засіданні ради директорів. Покупцем стала російська фірма ТОВ "Арт-Фінанс".

Зазначається, що завод у Санкт-Петербурзі, який розпочав роботу 2010 року, призупинив роботу в березні 2022 року через проблеми з постачанням комплектуючих на тлі війни між Росією та Україною. Він виробляв моделі Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio та Kia Rio X-Line з річною потужністю понад 200 тисяч одиниць.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Hyundai в моделі Stargazer X об'єднала мінівен та позашляховик. Також повідомляли, що Hyundai відкликала з ринку майже 100 тис. автомобілів Tucson та i30.

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