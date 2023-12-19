Hyundai Motor продает свой завод в РФ, который не работал из-за войны

Рабочие на заводе Hyundai. Фото: motorcar.com

Компания Hyundai Motor решила продать свой производственный завод в России, не работавший из-за войны. Покупателем стала российская фирма ООО "Арт-Финанс".

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

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Что известно о продаже завода

Сегодня компания заявила, что продает свой завод Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение было одобрено на внеочередном заседании совета директоров. Покупателем стала российская фирма ООО "Арт-Финанс".

Отмечается, что завод в Санкт-Петербурге, начавший работу в 2010 году, приостановил работу в марте 2022 года из-за проблем со снабжением комплектующих на фоне войны между Россией и Украиной. Он производил модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line с годовой мощностью более 200 тысяч единиц.

Напомним, ранее мы писали, как Hyundai в модели Stargazer X объединила минивэн и внедорожник. Также сообщалось, что Hyundai отозвала с рынка около 100 тыс. автомобилей Tucson и i30.