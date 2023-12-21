Японский производитель шин Bridgestone продает свои активы в России

Bridgestone в России. Фото: пресс-служба компании

Один из крупнейших производителей автомобильных шин Bridgestone заявил, что продает свои активы в России местной диверсифицированной холдинговой компании. В рамках соглашения в компанию перейдут около тысячи сотрудников компании.

Об этом компания Bridgestone сообщила в своем пресс-релизе.

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Продажа активов компании Bridgestone

Bridgestone заявила, что продает свои активы в России. Покупателем стала российская диверсифицированная холдинговая компания. Отмечается, что соглашение уже получило все соответствующие разрешения и включает в себя продажу завода по производству шин в Ульяновске и отдела продаж и маркетинга в Москве.

Кроме того, около тысячи сотрудников компании переходят к покупателю согласно договору.

Что известно о компании Bridgestone

Bridgestone — японская компания, производитель автомобильных шин. По объемам производства занимает первое место в Японии и второе место в мире (после Goodyear). Компания является одним из крупнейших поставщиков специализированных шин для автомобильной гонки.

Работала в России с 1998 года. После начала войны 2022 года компания остановила свою деятельность в РФ, но, несмотря на это, продолжала выплачивать заработные платы своим работникам в полном объеме.

Напомним, недавно компания Hyundai Motor решила продать свой производственный завод в России, не работавший из-за войны. Покупателем стала российская фирма ООО "Арт-Финанс".