В России один из ведущих автозаводов возобновит свою работу

Завод Hyundai в России. Фото: (flickr.com)

В российском Санкт-Петербурге один из крупнейших заводов по автопроизводству Hyundai возобновит свою работу. Он был на простое почти два года после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. пишет Meduza.

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Завод Hyundai возобновит свою работу

Через несколько недель после полномасштабной войны в марте завод приостановил работу. Тогда это объяснили нехваткой комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов".

В то же время сейчас в пресс-службе предприятия сообщают, что на январь "простой на заводе не продлен".

Что известно о заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

Завод в городе был открыт еще в 2010 году. Он стал одним из крупнейших автопроизводств России.

На днях ранее, 19 декабря, Hyundai Motor объявила о намерениях продать завод. Потенциальным покупателем выступила компания Арт-Финанс. Речь идет о структуре главы автодилера "Авилон" Андрея Павловича.

Отмечается, что цена сделки может составлять символические 10 тыщ рублей.

"По ее условиям Hyundai сможет в течение двух лет выкупить завод обратно. Корейская компания отмечала, что продолжит послепродажное обслуживание клиентов в России", — говорится в сообщении.

Напомним, один из крупнейших производителей автомобильных шин Bridgestone заявил, что продает свои активы в России местной диверсифицированной холдинговой компании. В рамках соглашения в компанию перейдут около тысячи сотрудников компании.