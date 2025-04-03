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У Росії горить суднобудівний завод — дим видно за кілометри

3 квітня 2025 14:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Росії у Петрозаводську горить Онезький суднобудівний завод
Пожежа на заводі в Онезьку. Фото: соцмережі
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Росії у Петрозаводську, що в Республіці Карелія, сталася масштабна пожежа на Онезькому суднобудівному заводі. Займання виникло у четвертому цеху підприємства, де зберігалося пальне.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на заводі. Фото: росЗМІ

Попередньо, причиною пожежі міг стати вибух газового балона, про що повідомляють як МНС, так і джерела російських інформагенцій. 

Пожежа завод Онезький
Дим видно за кілька кілометрів. Фото: росЗМІ
Пожежа на Онезькому заводі в Росії
Дим від пожежі. Фото: росЗМІ

Пожежа охопила виробничий бокс підприємства. До гасіння залучено рятувальні підрозділи, триває ліквідація займання та з’ясування всіх обставин інциденту.

Унаслідок інциденту постраждали троє працівників заводу, серед яких щонайменше двоє зварювальників перебувають у важкому стані. Інформації про загиблих наразі немає. 

Завод має стратегічне значення для російської річкової й озерної навігації, а також виконує замовлення для державного сектору, зокрема для силових структур Росії.

Нагадаємо, вчора, 2 квітня, в Росії розбився бомбардувальник, який атакував Україну. 

А в Бєлгородській області Росії лунали потужні вибухи на складі боєкомплектів

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