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В России горит судостроительный завод — дым виден за километры

3 апреля 2025 14:52
Анастасия Постоенко - Редактор
В России в Петрозаводске горит Онежский судостроительный завод
Пожар на заводе в Онежске. Фото: соцсети
Анастасия Постоенко - Редактор

В России в Петрозаводске, Республика Карелия, произошел масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе. Возгорание возникло в четвертом цехе предприятия, где хранилось топливо.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожежа на заводі в Росії
Пожар на заводе. Фото: росСМИ

Предварительно, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона, о чем сообщают как МЧС, так и источники российских информагентств.

Пожежа завод Онезький
Дым виднеется за несколько километров. Фото: росСМИ
Пожежа на Онезькому заводі в Росії
Дым от пожара. Фото: росСМИ

Пожар охватил производственный бокс предприятия. К тушению привлечены спасательные подразделения, продолжается ликвидация возгорания и выяснение всех обстоятельств инцидента.

В результате инцидента пострадали трое работников завода, среди которых по меньшей мере двое сварщиков находятся в тяжелом состоянии. Информации о погибших пока нет.

Завод имеет стратегическое значение для российской речной и озерной навигации, а также выполняет заказы для государственного сектора, в частности, для силовых структур России.

Напомним, вчера, 2 апреля, в России разбился бомбардировщик, который атаковал Украину.

А в Белгородской области России раздавались мощные взрывы на складе боекомплектов.

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