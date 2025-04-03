В России в Петрозаводске горит Онежский судостроительный завод

В России горит судостроительный завод — дым виден за километры
В России в Петрозаводске, Республика Карелия, произошел масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе. Возгорание возникло в четвертом цехе предприятия, где хранилось топливо.
Об этом сообщают росСМИ.
В России горел Онежский судостроительный завод
Предварительно, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона, о чем сообщают как МЧС, так и источники российских информагентств.
Пожар охватил производственный бокс предприятия. К тушению привлечены спасательные подразделения, продолжается ликвидация возгорания и выяснение всех обстоятельств инцидента.
В результате инцидента пострадали трое работников завода, среди которых по меньшей мере двое сварщиков находятся в тяжелом состоянии. Информации о погибших пока нет.
Завод имеет стратегическое значение для российской речной и озерной навигации, а также выполняет заказы для государственного сектора, в частности, для силовых структур России.
Напомним, вчера, 2 апреля, в России разбился бомбардировщик, который атаковал Украину.
А в Белгородской области России раздавались мощные взрывы на складе боекомплектов.
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