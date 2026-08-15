У Росії дефіцит бюджету зріс до 6,46 трлн рублів

Люди йдуть по вулиці в російському місті. Фото: росЗМІ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Дефіцит федерального бюджету Росії за перші сім місяців 2026 року зріс до 6,46 трлн рублів. Лише за липень бюджетна "діра" збільшилася на 724 млрд рублів, а державні видатки за цей період сягнули 28,6 трлн рублів. Водночас нафтогазові доходи країни скоротилися на 17%.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Новини.LIVE.

Дефіцит бюджету Росії продовжує зростати

За даними розвідки, за січень–липень російська влада витратила 28,6 трлн рублів. Водночас доходи становили близько 22,1 трлн рублів, через що різниця між надходженнями та видатками продовжила збільшуватися.

Лише протягом липня дефіцит бюджету РФ зріс приблизно на 724 млрд рублів. Нинішній показник уже суттєво перевищує закладений у бюджеті на весь 2026 рік дефіцит у 3,786 трлн рублів.

Нафтогазові доходи Росії скорочуються

Водночас Росія втрачає частину основних бюджетних надходжень. За даними української розвідки, за сім місяців 2026 року нафтогазові доходи РФ скоротилися на 17%.

Ще одним фактором тиску на російські фінанси є скорочення ліквідних активів Фонду національного добробуту. Станом на зараз у ньому залишилося близько 3,69 трлн рублів ліквідних ресурсів.

У Росії можуть знову підвищити податки

На тлі зростання дефіциту бюджету російська влада може вдатися до нового підвищення податків. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що відповідні зміни можуть закласти у новий бюджет.

Це відбувається після торішнього підвищення податку на прибуток у Росії до 25%. Водночас точний розмір можливого нового збільшення податкового навантаження наразі невідомий.

У розвідці вважають, що за нинішніх темпів витрат російському Мінфіну буде дедалі складніше підтримувати їх на поточному рівні. Нове підвищення податків, своєю чергою, може призвести до подальшого уповільнення економіки РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, закриття Новоросійського порту може вдарити по бюджету Росії. Економіст Андрій Новак зазначав, що скорочення експорту зерна стане для РФ додатковим джерелом втрати бюджетних доходів на тлі вже наявного дефіциту.

Також Новини.LIVE писали, що через дефіцит пального Росія дозволила виробляти бензин і дизель із підвищеним умістом сірки. Нові тимчасові норми дозволяють окремим нафтопереробним заводам випускати пальне зі значно вищою концентрацією забруднювальних речовин.