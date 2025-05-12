Намагались підірвати наряд поліції — затримано російських агентів

Затримані агенти РФ. Фото: СБУ

Національна поліція та Служба безпеки України затримали російських агентів. Вони викликали поліцію нібито на місце вбивства та намагалися підірвати оперативну групу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіція у Telegram у понеділок, 12 травня.

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Хотіли підірвати поліцію

Так, наряд поліції прибув за викликом про вбивство. Під час прибуття правоохоронці оглядали приміщення та піднялись на другий поверх, де почули клацання, характерне для спрацювання запалу до гранат.

"Поліцейські швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Під час обстеження вибухотехніки виявили ще одну вибухівку, яка не здетонувала. Правоохоронцям вдалося оперативно затримати виконавців теракту — ними виявились двоє 18-річних жителів Рівного.

Листування зі спецлужбами РФ. Фото: СБУ

Вони за інструкцією російських спецслужб виготовили два саморобних вибухових пристрої, які спорядили бойовими гранатами, саморізами й телефонами для дистанційного підриву.

Обом повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, вони перебувають під вартою. Тепер хлопцям загрожує до 12 років в'язниці.

Скриншот допису Нацполіції

В СБУ уточнили, що повідомлення на гарячу лінію поліції поступило від аноніма. Він заявив про нібито знайдене тіло з ознаками насильницької смерті.

Далі за його вказівкою хлопці замаскували "вибухову пастку" на місці запланованого теракту, а щоб відстежити прибуття наряду поліції, встановили датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужб.

Пристрій. Фото: СБУ

"Після підготовки підриву терористи роз’їхались по домівках, де сподівалися "залягти на дно" і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно", — додали в СБУ.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, днями СБУ викрила агентурну мережу Угорщини вперше в історії України.

А на Харківщині судили зрадника, який наводив КАБи на українських бійців.

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