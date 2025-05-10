Спецслужбовця СБУ Анатолія Лойфа звільнено — деталі

Спецслужбовець СБУ Анатолій Лойф. Фото: "Українська правда"

Очільник СБУ Василь Малюк звільнив керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа. Це сталося після журналістського розслідування.

Про це інформує "Українська правда" з посиланням на пресслужбу СБУ.

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"Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови Служби безпеки України", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що під час розслідування журналісти з'ясували, що на початку березня цього року кілька спецслужбовців СБУ, серед яких Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця. Відомо, що чоловік опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.

Спецслужбовець СБУ Анатолій Лойф. Фото: "Українська правда"

Отже, на святкуванні в ресторані був помічений керівник Головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Анатолій Лойф. Він отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила. Сам Шило також був на святкуванні.

Крім того, також там був колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк.

Раніше ми інформували, що мати посадовця Служби безпеки України Анатолія Лойфа володіє елітною нерухомістю у столиці та передмісті на суму понад 16 млн грн.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський звільнив голову районної держадміністрації на Одещині Сергія Приходька.