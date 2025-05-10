Спецслужащий СБУ Анатолий Лойф уволен — детали

Спецслужащий СБУ уволен с должности после расследования, — СМИ
Глава СБУ Василий Малюк уволил руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа. Это произошло после журналистского расследования.
Об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Спецслужащий СБУ уволен после расследования журналистов
"Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению председателя Службы безопасности Украины", — сообщили в СБУ.
Напомним, что в ходе расследования журналисты выяснили, что в начале марта этого года несколько спецслужащих СБУ, среди которых Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца. Известно, что мужчина занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.
Итак, на праздновании в ресторане был замечен руководитель Главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Анатолий Лойф. Он получил эту должность в 2024 году после увольнения Артема Шило. Сам Шило также был на праздновании.
Кроме того, также там был бывший руководитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.
Ранее мы информировали, что мать чиновника Службы безопасности Украины Анатолия Лойфа владеет элитной недвижимостью в столице и пригороде на сумму более 16 млн грн.
Напомним, что недавно Зеленский уволил главу районной госадминистрации в Одесской области Сергея Приходько.
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