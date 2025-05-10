Спецслужащий СБУ Анатолий Лойф уволен — детали

Спецслужащий СБУ Анатолий Лойф. Фото: "Украинская правда"

Глава СБУ Василий Малюк уволил руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа. Это произошло после журналистского расследования.

Об этом информирует "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению председателя Службы безопасности Украины", — сообщили в СБУ.

Напомним, что в ходе расследования журналисты выяснили, что в начале марта этого года несколько спецслужащих СБУ, среди которых Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца. Известно, что мужчина занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.

Спецслужащий СБУ Анатолий Лойф. Фото: "Украинская правда"

Итак, на праздновании в ресторане был замечен руководитель Главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Анатолий Лойф. Он получил эту должность в 2024 году после увольнения Артема Шило. Сам Шило также был на праздновании.

Кроме того, также там был бывший руководитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.

Ранее мы информировали, что мать чиновника Службы безопасности Украины Анатолия Лойфа владеет элитной недвижимостью в столице и пригороде на сумму более 16 млн грн.

Напомним, что недавно Зеленский уволил главу районной госадминистрации в Одесской области Сергея Приходько.