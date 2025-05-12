Пытались взорвать наряд полиции - задержаны российские агенты

Задержанные агенты РФ. Фото: СБУ

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали российских агентов. Они вызвали полицию якобы на место убийства и пытались взорвать оперативную группу.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в понедельник, 12 мая.

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Хотели взорвать полицию

Так, наряд полиции прибыл по вызову об убийстве. Во время прибытия правоохранители осматривали помещение и поднялись на второй этаж, где услышали щелчок, характерный для срабатывания запала к гранатам.

"Полицейские быстро среагировали и успели отбежать, а через несколько секунд произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

При обследовании взрывотехники обнаружили еще одну взрывчатку, которая не сдетонировала. Правоохранителям удалось оперативно задержать исполнителей теракта — ими оказались двое 18-летних жителей Ровно.

Переписка со спецслужбами РФ. Фото: СБУ

Они по инструкции российских спецслужб изготовили два самодельных взрывных устройства, которые снарядили боевыми гранатами, саморезами и телефонами для дистанционного подрыва.

Обоим сообщили о подозрении в совершении террористического акта, они находятся под стражей. Теперь ребятам грозит до 12 лет тюрьмы.

Скриншот поста Нацполиции

В СБУ уточнили, что сообщение на горячую линию полиции поступило от анонима. Он заявил о якобы найденном теле с признаками насильственной смерти.

Далее по его указанию ребята замаскировали "взрывную ловушку" на месте запланированного теракта, а чтобы отследить прибытие наряда полиции, установили датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужб.

Устройство. Фото: СБУ

"После подготовки подрыва террористы разъехались по домам, где надеялись "залечь на дно" и получить обещанный криптовалютный перевод от оккупантов, но тщетно", — добавили в СБУ.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, на днях СБУ разоблачила агентурную сеть Венгрии впервые в истории Украины.

А на Харьковщине судили предателя, который наводил КАБы на украинских бойцов.

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