У Рівному СБУ затримала російського шпигуна, який стежив за військовими ССО

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: СБУ

У Рівному співробітники Служби безпеки України затримали росіянина, який на замовлення Федеральної служби безпеки РФ шпигував за воїнами Сил спеціальних операцій. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Шпигування за воїнами ССО

"Військова контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з головнокомандувачем Збройних Сил України запобігла новим спробам агентурного проникнення ФСБ у Сили оборони нашої держави. За результатами комплексних заходів у Рівному затримано російського шпигуна, який намагався вистежити партизанське підпілля Сил спеціальних операцій (ССО)", — йдеться у повідомленні.

Співробітник СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Фігурантом виявився 28-річний громадянин Росії. Відомо, що у 2018-2019 роках зловмисник проходив військову службу як розвідник російської воєнної розвідки.

У 2021 році він прибув до Рівного під виглядом пересічного жителя Красноярського краю, який має українських родичів.

Зловмисник. Фото: СБУ

Згодом фігурант почав збирати контакти військових ССО ЗСУ, аби шпигувати "всередині" цього підрозділу.

Зокрема, він намагався здобути персональні дані військових та передати їх російським окупантам через заздалегідь підготовлені закриті електронні канали зв’язку.

Його також цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до спецоперацій.

Покарання фігуранту

"Військова контррозвідка СБУ викрила шпигуна, покроково задокументувала його підривну діяльність і затримала "на гарячому" на завершальному етапі спецоперації", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у нього знайшли військовий формений одяг Росії та документи РФ.

Обшук у фігуранта. Фото: СБУ

Російська форма. Фото: СБУ

Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру в шпигунстві.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині викрили агента воєнної розвідки Росії в одному із підрозділів ЗСУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ викрила агентку ФСБ, яка наводила російські удари по Києву.