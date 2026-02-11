В Ровно СБУ задержала российского шпиона, который следил за военными ССО

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: СБУ

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины задержали россиянина, который по заказу Федеральной службы безопасности РФ шпионил за воинами Сил специальных операций. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Шпионаж за воинами ССО

"Военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины предотвратила новые попытки агентурного проникновения ФСБ в Силы обороны нашего государства. По результатам комплексных мероприятий в Ровно задержан российский шпион, который пытался выследить партизанское подполье Сил специальных операций (ССО)", — говорится в сообщении.

Сотрудник СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Фигурантом оказался 28-летний гражданин России. Известно, что в 2018-2019 годах злоумышленник проходил военную службу как разведчик российской военной разведки.

В 2021 году он прибыл в Ровно под видом рядового жителя Красноярского края, который имеет украинских родственников.

Злоумышленник. Фото: СБУ

Впоследствии фигурант начал собирать контакты военных ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения.

В частности, он пытался получить персональные данные военных и передать их российским оккупантам через заранее подготовленные закрытые электронные каналы связи.

Его также интересовала информация о лицах, которые тайно сотрудничают с ССО и привлекаются к спецоперациям.

Наказание фигуранту

"Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, пошагово задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации", — говорится в сообщении.

Во время обыска у него нашли военную форменную одежду России и документы РФ.

Обыск у фигуранта. Фото: СБУ

Российская форма. Фото: СБУ

Следователи СБУ объявили фигуранту подозрение в шпионаже.

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине разоблачили агента военной разведки России в одном из подразделений ВСУ. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ разоблачила агента ФСБ, которая наводила российские удары по Киеву.